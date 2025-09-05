Сотрудник Госдепа США приговорён к 4 годам тюрьмы за работу на разведку Китая

Экс-сотрудник Госдепа США Майкл Чарльз Скина проведёт четыре года в тюрьме за работу на разведывательные службы Китая. Такой приговор вынес суд Восточного округа штата Вирджиния, информирует пресс-служба Минюста США.
Сообщается, что 42-летний мужчина поддерживал контакты с людьми, которых знал как сотрудников международных консалтинговых компаний. При этом Скина продолжил общаться с ними после того, как ему стало известно, что те работают на китайское правительство.
Сотрудник Госдепа получил от одного из этих людей $10 тыс. и мобильный телефон, по которому ему передавали задания. Прежде чем его задержали агенты ФБР, мужчина успел сфотографировать ряд секретных документов, посвящённых вопросам национальной обороны США, сказано в релизе.
