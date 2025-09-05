Ричмонд
Сотрудник Госдепа США приговорён к 4 годам тюрьмы за работу на разведку Китая

В США осудили 42-летнего сотрудника Госдепа за сбор информации для китайской разведки.

Источник: Комсомольская правда

Экс-сотрудник Госдепа США Майкл Чарльз Скина проведёт четыре года в тюрьме за работу на разведывательные службы Китая. Такой приговор вынес суд Восточного округа штата Вирджиния, информирует пресс-служба Минюста США.

Сообщается, что 42-летний мужчина поддерживал контакты с людьми, которых знал как сотрудников международных консалтинговых компаний. При этом Скина продолжил общаться с ними после того, как ему стало известно, что те работают на китайское правительство.

Сотрудник Госдепа получил от одного из этих людей $10 тыс. и мобильный телефон, по которому ему передавали задания. Прежде чем его задержали агенты ФБР, мужчина успел сфотографировать ряд секретных документов, посвящённых вопросам национальной обороны США, сказано в релизе.

Ранее в Запорожской области мужчина получил пожизненный срок за шпионаж и диверсии.

Также сообщалось, что за шпионаж в пользу Украины инженера-конструктора из Ростова осудили на 12 лет.

Напомним, в Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу разведки «Моссад». Этот случай стал четвертым за последнее время, когда в Иране казнят людей по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.