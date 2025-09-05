Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер участвовали во встрече «коалиции желающих» в дистанционном формате, что может говорить об угасании поддержки Украины, написала немецкая газета Berliner Zeitung.
Мероприятие проходило в Париже 4 сентября. Журналисты отметили, что ещё до начала переговоров у стран-участниц были сомнения в том, что встреча даст какие-то результаты, поскольку прежние подобные переговоры заканчивались ничем.
Власти Франции, как уточняется в статье, ранее заявляли, что даже после мероприятия не стоит ожидать каких-либо конкретных обязательств по структуре, отвечающей за «гарантии безопасности». В публикации также говорится, что некоторые европейские страны уже смягчают свои заявления, дистанцируясь от более воинственной риторики.
Напомним, 10 августа британское издание The Sunday Times написало, что страны «коалиции желающих» не хотят отправлять своих военнослужащих на Украину. Вместо этого они решили сосредоточиться на укреплении военно-промышленного комплекса киевского режима. 4 сентября правительство Британии объявило, что «коалиция желающих» готова передать Украине ракеты большой дальности.