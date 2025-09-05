Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ заметили во встрече «коалиции желающих» плохой признак для Киева

В статье Berliner Zeitung говорится, что ряд стран ЕС смягчают свои заявления по ситуации на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер участвовали во встрече «коалиции желающих» в дистанционном формате, что может говорить об угасании поддержки Украины, написала немецкая газета Berliner Zeitung.

Мероприятие проходило в Париже 4 сентября. Журналисты отметили, что ещё до начала переговоров у стран-участниц были сомнения в том, что встреча даст какие-то результаты, поскольку прежние подобные переговоры заканчивались ничем.

Власти Франции, как уточняется в статье, ранее заявляли, что даже после мероприятия не стоит ожидать каких-либо конкретных обязательств по структуре, отвечающей за «гарантии безопасности». В публикации также говорится, что некоторые европейские страны уже смягчают свои заявления, дистанцируясь от более воинственной риторики.

Напомним, 10 августа британское издание The Sunday Times написало, что страны «коалиции желающих» не хотят отправлять своих военнослужащих на Украину. Вместо этого они решили сосредоточиться на укреплении военно-промышленного комплекса киевского режима. 4 сентября правительство Британии объявило, что «коалиция желающих» готова передать Украине ракеты большой дальности.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше