NBC: Байдену удалили раковые клетки с кожи

Сейчас бывший президент США чувствует себя хорошо.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент США Джо Байден прошёл операцию по удалению раковых клеток с кожи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя экс-лидера страны.

В сообщении отмечается, что процедура была проведена успешно и никаких осложнений не возникло.

Представитель Байдена добавил, что бывший президент чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции.

Ранее врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов сообщил, что у президента США Дональда Трампа, перепутавшего российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, наблюдаются когнитивные нарушения, но они не связаны с деменцией.

