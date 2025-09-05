NBC: Байдену удалили раковые клетки с кожи

Бывший президент США Джо Байден прошёл операцию по удалению раковых клеток с кожи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя экс-лидера страны.
В сообщении отмечается, что процедура была проведена успешно и никаких осложнений не возникло.
Представитель Байдена добавил, что бывший президент чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции.
Ранее врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов сообщил, что у президента США Дональда Трампа, перепутавшего российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, наблюдаются когнитивные нарушения, но они не связаны с деменцией.
