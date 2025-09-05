NBC: Байдену удалили раковые клетки с кожи

Ранее врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов сообщил, что у президента США Дональда Трампа, перепутавшего российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, наблюдаются когнитивные нарушения, но они не связаны с деменцией.