Власти Болгарии отказались отправлять войска на Украину

Болгария не будет отправлять свои войска на Украину, несмотря на то, что входит в «коалицию желающих», заявил болгарский премьер-министр Росен Желязков по итогам переговоров с главой Евросовета Антониу Коштой в Софии.
Указанное объединение включает более 30 стран, допускающих своё участие в возможной миссии на Украине.
«Мы не будем отправлять войска на Украину, но предоставим тральщики и другие вспомогательные корабли, предоставим авиационную и другую необходимую инфраструктуру», — сказал глава болгарского правительства.
Он также сообщил, что Болгария вместе с Турцией и Румынией планирует построить черноморский «центр безопасности».
Напомним, 4 сентября в Париже состоялась встреча «коалиции желающих». Газета Financial Times написала, что участники мероприятия не достигли согласия по вопросу отправки войск на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, сообщил, что 26 стран якобы выразили готовность разместить на Украине своих военных после прекращения огня.