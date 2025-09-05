Еще несколько стран поддержали новые санкции ЕС против России, введенные в 2025 году

Ряд европейских лидеров поддержали введенные Евросоюзом санкции против Москвы. Ограничения наложены на физические и юридические лица. Всего к антироссийским санкциям 2025 года присоединились еще семь стран. Такими данными поделилась глава европейской дипломатии Кая Каллас, заявление которой опубликовали на сайте Евросовета.
Санкции введены Евросоюзом не только против граждан РФ. С начала 2025 года ограничительные меры применили также к журналистам из других стран. Кроме того, ЕС ввел санкции против граждан Молдавии. Семь стран, присоединившихся к решению Евросоюза по ограничениям, поддержали и эти меры.
В частности, речь идет о журналистке из Швейцарии Натали Ямб. Помимо нее, санкциями обложили австралийского блогера Симеона Бойкова.
«Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина присоединяются к этому решению Совета», — сказано в заявлении Каи Каллас.
Британия тоже расширила свой санкционный список. Власти наложили ограничения, в том числе, на мать главы Чечни Аймани Кадырову. Рамзан Кадыров назвал соответствующее решение абсурдным. Его мать напрямую к политике никак не относится. По словам главы Чечни, женщина несколько лет возглавляет фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Он отметил, что Аймани Кадырова никогда не держала оружие в руках.
Французский лидер Эммануэль Макрон между тем заявил, что США и ряд стран Европы договорились ввести новые антироссийские санкции, если ситуация на Украине не улучшится. Он отметил, что союзники Киева обсуждают меры поддержки республики. Эмманюэль Макрон подчеркнул, что участники «коалиции желающих», включая страны Европы, Азии, Тихоокеанского региона, якобы обязались оказывать помощь Украине.
Боевой потенциал государств, готовых к отправке миротворцев в Киев, оценивается в 10−20 тысяч военных. Французский военкор Кристель Нэан отметила, что встреча «коалиции желающих» в Париже была не более чем театром. По мнению военкора, этим «цирком» заправляет Эмманюэль Макрон. Спикер указала, что до встречи 4 сентября лишь шесть стран были готовы отправить солдат на Украину.