Трамп обнародовал фото с Путиным: пост появился после переговоров с Зеленским

На первом из размещенных снимков запечатлены Трамп и Путин, смотрящие в небо. Кадр, по всей видимости, был сделан во время церемонии встречи, когда лидеры шли по красной ковровой дорожке и над ними пролетали самолеты Военно-воздушных сил США. Вторая фотография показывает парадный строй этой авиационной группы: четыре истребителя F-35, летящие клином во главе с бомбардировщиком B-2.