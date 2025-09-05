Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social совместные фотографии с президентом России Владимиром Путиным. Публикация появилась в тот же день, когда Трамп провел видеоконференцию с лидерами Европейского союза и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
На первом из размещенных снимков запечатлены Трамп и Путин, смотрящие в небо. Кадр, по всей видимости, был сделан во время церемонии встречи, когда лидеры шли по красной ковровой дорожке и над ними пролетали самолеты Военно-воздушных сил США. Вторая фотография показывает парадный строй этой авиационной группы: четыре истребителя F-35, летящие клином во главе с бомбардировщиком B-2.
Трамп не сопроводил эти фотографии какими-либо комментариями или пояснениями к их содержанию.
Фото: скриншот из аккаунта Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.
Встреча двух президентов состоялась ранее, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры продолжались около трех часов в различных форматах, включая общение тет-а-тет, а также встречу в узком составе с участием советников.
По итогам тех переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что переговоры с Трампом дают надежду на завершение. Президент подчеркнул, что беседа прошла в деловой и конструктивной атмосфере, а усилия США в урегулировании ситуации заслуживают высокой оценки.
Затем Трамп связался с Зеленским и лидерами стран НАТО, чтобы проинформировать их о результате саммита на Аляске. Однако беседа вышла весьма напряженной. Однако глава киевского режима был приглашен в Вашингтон.
Советник президента РФ Антон Кобяков уточнил, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сблизить позиции стран. Это решение направлено на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Советник российского лидера назвал последние контакты Владимира Путина и Дональда Трампа «очень важными событиями».
Прежде глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что действия Украины свидетельствуют о ее отсутствии стремления к долгосрочному миру и урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что подобная позиция только усложняет процесс разрешения ситуации между странами.