Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшее время

Трамп подчеркнул, что между ним и Путиным сохраняется «очень хороший диалог».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, он подтвердил намерение организовать разговор в ближайшее время.

Трамп подчеркнул, что между ним и Путиным сохраняется «очень хороший диалог».

Ранее Трамп после переговоров с европейскими лидерами поделился в своей соцсети Truth Social фотографией, на которой он запечатлен вместе с Владимиром Путиным на Аляске.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше