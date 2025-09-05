Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести беседу с российским лидером Владимиром Путиным.
Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, он подтвердил намерение организовать разговор в ближайшее время.
Трамп подчеркнул, что между ним и Путиным сохраняется «очень хороший диалог».
Ранее Трамп после переговоров с европейскими лидерами поделился в своей соцсети Truth Social фотографией, на которой он запечатлен вместе с Владимиром Путиным на Аляске.
