Россия ответила на спекуляции о трагедии с бортом AZAL: в МИД назвали циничными заявления о невыплате компенсаций

Министерство иностранных дел Российской Федерации опровергло распространяемые сообщения о якобы отсутствии выплат по страховкам и компенсациям в связи с крушением пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане в декабре прошлого года. В ведомстве назвали эти сообщения как спекулирующий на трагедии вброс, рассчитанный на эмоциональную реакцию аудитории.
В официальном заявлении МИД РФ подчеркнуло, что подобные инсинуации не соответствуют действительности и являются ложью. Уточняется, что с февраля текущего года российская страховая компания АО «АльфаСтрахование» осуществляет все необходимые выплаты по страховке. Авиакомпания AZAL уже получила полную страховую стоимость разбившегося воздушного судна в размере 1,003 миллиарда рублей.
По данным внешнеполитического ведомства, полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса. В частности, осуществлены выплаты по семи из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем трем гражданам Киргизии, а также по одному из шести граждан Казахстана. Общая сумма выплат пострадавшим пассажирам и родственникам погибших составила 358,4 миллиона рублей. При этом работа для полного урегулирования всех требований продолжается.
ЧП произошло утром 25 декабря 2025 года. Самолет Embraer-190 компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с гражданскими на борту совершал полет из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, на борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. Как заявили представители казахстанского МЧС, в результате крушения воздушного судна выжили лишь 29 человек, в том числе девять россиян.
Незадолго до трагедии лайнер долго кружил в небе, предположительно вырабатывая топливо. Однако посадка прошла неудачно, последствия оказались ужасными. Предварительной причиной крушения называли возможное столкновение самолёта с птицей.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о намерении республики подать иск в международный суд против России из-за авиакатастрофы под Актау. При этом ранее в Главной транспортной прокуратуре Казахстана сообщили, что расследование крушения ведется по статье о нарушении правил безопасности. Речь идет о нарушении правил эксплуатации самолета, которое по неосторожности привело к гибели людей.