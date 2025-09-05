Россия ответила на спекуляции о трагедии с бортом AZAL: в МИД назвали циничными заявления о невыплате компенсаций

По данным внешнеполитического ведомства, полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса. В частности, осуществлены выплаты по семи из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем трем гражданам Киргизии, а также по одному из шести граждан Казахстана. Общая сумма выплат пострадавшим пассажирам и родственникам погибших составила 358,4 миллиона рублей. При этом работа для полного урегулирования всех требований продолжается.