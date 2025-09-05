Ричмонд
Рар: заявлениями об РФ Мерц закрыл себе дорогу к посредничеству в конфликте

Нынешний канцлер ФРГ будет и впредь готовить немцев к возможной войне с Россией, отметил политолог.

Источник: Аргументы и факты

Оскорбительными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина канцлер Фридрих Мерц не оставил Германии шансов стать посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом aif.ru сказал немецкий политолог Александр Рар.

«Своими заявлениями Мерц закрыл себе дорогу к посредничеству в украинском конфликте», — отметил эксперт.

Рар пояснил, что канцлер делает это для того, чтобы послать нужный сигнал.

«Сигнал о том, что при нем Германия никогда больше не будет стремится к каким-то “исключительным связям” с Москвой… Мерц идет по пути милитаризации Европы, за считанные годы он обещал из бундесвера создать одну из самых сильных армий в мире. Для такой амбициозной политики нужен внешний враг — для Мерца это Путин и Россия. Он будет и впредь готовить немцев к возможной войне с РФ», — сказал политолог.

Рар также добавил, что для Мерца никто и ничто не может поколебать архитектуру НАТО и ЕС в Европе, а следовательно, и обязанность Запада защищать во всем Украину.

Ранее Рар отметил, что Мерц очень сильно сблизился с Владимиром Зеленским.

