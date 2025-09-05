Денис Мантуров высоко оценил промышленный потенциал Красноярского края

В Железногорске Денис Мантуров, Михаил Котюков и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов посетили АО «Решетнёв». На предприятии создан уникальный монтажно-испытательный корпус, в котором ведется сборка и испытание космических аппаратов различного класса и назначения для отечественной орбитальной группировки.
Гостям продемонстрировали спутники связи и навигации на разных этапах производства, а также перспективные разработки компании — цифровую полезную нагрузку, модульную унифицированную платформу микрокласса, новые конструкторские решения для создания космических аппаратов системы ГЛОНАСС, компактные терминалы спутниковой связи для транспорта.
Генеральный директор АО «Решетнёв» Евгений Нестеров доложил Денису Мантурову и Михаилу Котюкову о создании и запуске на предприятии конвейерной линии сборки космических аппаратов массой до 300 кг. Здесь применяются системы роботизации и автоматизированного контроля, такие как «умный инструмент», машинное зрение на основе нейросетей, визуализация процесса выполнения производственных операций. Участок позволяет полностью замкнуть цикл серийной сборки космических платформ до 300 кг. Серийное производство позволяет более оперативно формировать орбитальные группировки и обеспечивать качественными услугами потребителей на всей территории России. Спутниковые системы, создаваемые в компании «Решетнёв», вошли в национальный проект «Космос».
«Роскосмосу была поставлена задача по налаживанию конвейерного производства спутников. Сегодня вместе с вами мы убедились в том, что эта задача выполнена. Сейчас уже идёт работа по формированию заказов под загрузку этой линии. Считаю, что коллеги в целом справились. Это будет хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта “Космос” и запуска большего количества спутников для разных задач, в том числе дистанционного зонирования земли», — отметил Денис Мантуров.
После Денис Мантуров и Михаил Котюков посетили производственные площадки одного из ведущих предприятий России, где выпускается ракетно-космическая техника, — АО «Красмаш». Руководство предприятия представило основные итоги работы, перспективные планы развития производств и кадровое обеспечение промышленных предприятий.
В последние годы промышленные предприятия активно подключаются к модернизации материально-технической базы колледжей и техникумов. Так, молодые люди осваивают современное оборудование ещё в процессе обучения, а на предприятия приходят уже с практическими навыками.
В компании «Красцветмет» Денис Мантуров и Михаил Котюков ознакомились с работой научно-технологический центра. Здесь в лабораториях и на опытно-промышленных участках проводятся исследования, эксперименты, испытания, совершенствуются действующие и разрабатываются новые технологии и продукты. В частности, Денису Мантурову и Михаилу Котюкову представили сорбционную технологию извлечения лития из гидроминерального сырья. Технология в 2−3 раза экономичнее, чем традиционная, и позволяет извлекать литий даже из сырья с экстремально низкой концентрацией металла — от 5 мг/литр.
Также гостям рассказали о перспективном направлении — разработке технологий извлечения редкоземельных металлов и получения индивидуальных соединений. По запасам редкоземельных металлов Россия занимает второе место в мире, однако из-за отсутствия технологий и производственных мощностей редкоземельные металлы приходится импортировать. Наличие отечественных эффективных технологий по производству редкоземельных металлов позволит сократить импортозависимость и начать экспорт востребованной продукции на мировом рынке.
«Красноярский край входит в десятку наиболее промышленно развитых регионов России, где традиционные отрасли — горнодобывающая, металлургическая и энергетическая — формируют более половины ВРП. Но мы смотрим вперёд: важно динамично развиваться, осваивать новые производства и технологии. Уверен, что край способен стать площадкой для реализации проектов технологического лидерства в интересах национального развития. Особый потенциал видим в создании национального центра спутникостроения. Этому будут способствовать и накопленный на предприятиях Красноярска и Железногорска задел, и сильная образовательная и научная база Университета Решетнёва и наших лабораторий. На этой основе мы готовы сформировать центр, способный решать полный цикл задач, — от разработки новейших космических аппаратов до внедрения передовых технологий в рамках национального проекта. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку федерального центра», — отметил Михаил Котюков.