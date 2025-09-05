Денис Мантуров высоко оценил промышленный потенциал Красноярского края

«Красноярский край входит в десятку наиболее промышленно развитых регионов России, где традиционные отрасли — горнодобывающая, металлургическая и энергетическая — формируют более половины ВРП. Но мы смотрим вперёд: важно динамично развиваться, осваивать новые производства и технологии. Уверен, что край способен стать площадкой для реализации проектов технологического лидерства в интересах национального развития. Особый потенциал видим в создании национального центра спутникостроения. Этому будут способствовать и накопленный на предприятиях Красноярска и Железногорска задел, и сильная образовательная и научная база Университета Решетнёва и наших лабораторий. На этой основе мы готовы сформировать центр, способный решать полный цикл задач, — от разработки новейших космических аппаратов до внедрения передовых технологий в рамках национального проекта. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку федерального центра», — отметил Михаил Котюков.