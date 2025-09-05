Ричмонд
Bloomberg: США перестали быть гегемоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе перестали видеть в них надёжного партнёра.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты перестали быть «неоспоримым гегемоном» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом рассуждают аналитики агентства Bloomberg.

Издание сравнило Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая и ВМС США и оказалось, что по численности китайское формирование превосходит американское. Кроме того, Пекин регулярно ставит на вооружение новые образцы военной техники, в том числе самолетов и ракет.

Авторы публикации подчеркнули, что союзники США в данном регионе перестали считать их надёжным партнёром.

Накануне глава Пентагона Хегсет заявил, что США пересмотрят структуру размещения своих войск по всему миру, чтобы сосредоточить внимание на южной границе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность собственной поездки в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Напомним, в МИД Китая указали на то, что США усиливают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, делая его возможным источником конфликта.

