Bloomberg: США перестали быть гегемоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Соединённые Штаты перестали быть «неоспоримым гегемоном» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом рассуждают аналитики агентства Bloomberg.
Издание сравнило Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая и ВМС США и оказалось, что по численности китайское формирование превосходит американское. Кроме того, Пекин регулярно ставит на вооружение новые образцы военной техники, в том числе самолетов и ракет.
Авторы публикации подчеркнули, что союзники США в данном регионе перестали считать их надёжным партнёром.
Накануне глава Пентагона Хегсет заявил, что США пересмотрят структуру размещения своих войск по всему миру, чтобы сосредоточить внимание на южной границе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность собственной поездки в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Напомним, в МИД Китая указали на то, что США усиливают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, делая его возможным источником конфликта.