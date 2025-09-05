Bloomberg: США перестали быть гегемоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Издание сравнило Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая и ВМС США и оказалось, что по численности китайское формирование превосходит американское. Кроме того, Пекин регулярно ставит на вооружение новые образцы военной техники, в том числе самолетов и ракет.