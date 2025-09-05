FT: США свернут программы обучения военных в граничащих с РФ странах

США намерены постепенно сокращать программы содействия безопасности для стран Восточной Европы, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Речь идёт о сворачивании проектов стоимостью в сотни миллионов долларов. По данным издания, соответствующее решение было согласовано с европейскими партнёрами.
Как отмечает FT, представители Пентагона на прошлой неделе уведомили европейских дипломатов, что Соединённые Штаты больше не будут финансировать инициативы по обучению и оснащению военнослужащих в странах Восточной Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией. При этом точные суммы сокращений пока не озвучены, но эксперты предполагают, что речь идёт о сотнях миллионов долларов.
По словам неназванного чиновника Белого дома, такой шаг соответствует курсу президента Дональда Трампа на «переоценку и перераспределение» иностранной помощи. В то же время собеседники FT отмечают, что европейские правительства были «поражены» этим известием и сейчас добиваются от Вашингтона дополнительных разъяснений.
Ранее сообщалось, что Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию России и Китая. Глава Пентагона подчеркнул, что США не стремятся к конфликту.