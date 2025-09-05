FT: США свернут программы обучения военных в граничащих с РФ странах

Как отмечает FT, представители Пентагона на прошлой неделе уведомили европейских дипломатов, что Соединённые Штаты больше не будут финансировать инициативы по обучению и оснащению военнослужащих в странах Восточной Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией. При этом точные суммы сокращений пока не озвучены, но эксперты предполагают, что речь идёт о сотнях миллионов долларов.