Путин заявил Ким Чен Ыну, что отношения с КНДР прошли проверку временем

Путин отметил, что героическое участие корейских подразделений в освобождении Курской области стало ярким символом дружбы и взаимопомощи двух стран. Он выразил уверенность, что сотрудничество будет и дальше развиваться, укрепляя всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и Северной Кореей.