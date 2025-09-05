Путин заявил Ким Чен Ыну, что отношения с КНДР прошли проверку временем

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-й годовщины основания республики, которая отмечается 9 сентября. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в послании российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна выдержали проверку временем, начиная с момента признания СССР нового корейского государства в 1948 году.
Путин отметил, что героическое участие корейских подразделений в освобождении Курской области стало ярким символом дружбы и взаимопомощи двух стран. Он выразил уверенность, что сотрудничество будет и дальше развиваться, укрепляя всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и Северной Кореей.
Глава российского государства подчеркнул, что такое взаимодействие соответствует интересам народов обеих стран и способствует укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. В завершение телеграммы Путин назвал Ким Чен Ына «дорогим другом».
Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян намерен продолжать поддерживать Российскую Федерацию в области защиты государственной безопасности.