Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил Ким Чен Ыну, что отношения с КНДР прошли проверку временем

Участие корейских подразделений в освобождении Курской области стало ярким символом дружбы двух стран.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-й годовщины основания республики, которая отмечается 9 сентября. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в послании российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна выдержали проверку временем, начиная с момента признания СССР нового корейского государства в 1948 году.

Путин отметил, что героическое участие корейских подразделений в освобождении Курской области стало ярким символом дружбы и взаимопомощи двух стран. Он выразил уверенность, что сотрудничество будет и дальше развиваться, укрепляя всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и Северной Кореей.

Глава российского государства подчеркнул, что такое взаимодействие соответствует интересам народов обеих стран и способствует укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. В завершение телеграммы Путин назвал Ким Чен Ына «дорогим другом».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян намерен продолжать поддерживать Российскую Федерацию в области защиты государственной безопасности.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше