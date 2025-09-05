Канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время сделал множество оскорбительных заявлений в адрес президента России Владимира Путина. Политолог Александр Рар объяснил aif.ru, с чем связана несдержанность немецкого политика.
Злится, что Россия побеждает в СВО.
Мерц позволяет себе недипломатические словесные выпады против главы российского государства, потому что зол из-за успехов РФ в зоне специальной военной операции.
«Мерц злится, что Россия не проигрывает на поле боя, несмотря на поставки Киеву немецкого оружия. Он также рассержен на президента США Трампа, что тот не вводит жестких санкций против России. Он в ярости по поводу успеха саммита в Пекине, что Россия не изолирована и что ее экономика не рушится», — сказал Рар.
Как следствие, добавил эксперт, к непринятой в дипломатии риторике немецкий канцлер прибегает, чтобы «хотя бы таким образом ударить кулаком по России».
«Мерц — убежденный маститый трансатлантист времен холодной войны, он считает, что с Россией надо “биться”, как в свое время Запад “бился” с СССР. Мерц “списал” для себя Россию — в любом случае она для него “вечный враг”, никакого сотрудничества с Россией в духе Восточной политики он себе представить не может», — отметил Рар.
Мерц сильно сблизился с Зеленским.
Кроме того, по словам политолога, оскорбительная риторика Мерца связана с тем, что он сильно сблизился с Владимиром Зеленским.
«Мерц, по-видимому, тесно сблизился с Зеленским, лично готов бороться на стороне Украины», — сказал политолог.
Эксперт также обратил внимание, что канцлера поддерживает «воинствующая немецкая пресса, которая напутствует его в жесткой антироссийской риторике».
При этом такой риторикой Мерц не оставляет Германии шансов стать посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Рар пояснил, что канцлер делает это, в том числе и для того, чтобы послать нужный сигнал.
«Сигнал о том, что при нем Германия никогда больше не будет стремиться к каким-то “исключительным связям” с Москвой… Мерц идет по пути милитаризации Европы, за считанные годы он обещал из бундесвера создать одну из самых сильных армий в мире. Для такой амбициозной политики нужен внешний враг — для Мерца это Путин и Россия. Он будет и впредь готовить немцев к возможной войне с Россией», — сказал политолог.
Одержим идеей реванша за разгром Третьего Рейха.
Многие европейские эксперты выражают недоумение по поводу жёсткой антироссийской риторики Мерца на фоне налаживания диалога между Россией и Соединёнными Штатами по урегулированию ситуации на Украине.
Однако в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ раскрыли информацию о канцлере, которая объясняет его поведение.
«Риторике Мерца могут удивляться лишь те, кто плохо знает его биографию. Хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца — Йозефа Пауля Совиньи и Иоахима Мерца, которые верой и правдой служили фашистскому режиму. Фридрих одержим идеей реванша за разгром Третьего рейха Советским Союзом. Эта жажда мести с детства формировала его мировоззрение, а с началом политической карьеры превратилась во всепоглощающую страсть», — рассказали в пресс-бюро СВР.