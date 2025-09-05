Ричмонд
На Западе заявили, что Китай в связке с Россией готов бросить вызов США

Reuters: энергетическая дипломатия РФ и Китая угрожает планам США.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Китай существенно сблизили позиции за последние годы. Такое взаимодействие стало сигналом готовности КНР бросить вызов Соединенным Штатам, сообщает Reuters.

Агентство указало на наступление новой эпохи «энергетической дипломатии». В материале говорится о ее стремительном развитии. Такая дипломатия, по мнению агентства, обостряет напряженность между «двумя крупнейшими экономиками мира».

«Укрепления связей между Пекином и Москвой — сигнал о том, что Китай не намерен отступать перед давлением США», — подводит итог автор.

Президент России Владимир Путин назвал «дружеским актом» отмену визового режима Китаем для граждан РФ. Жители смогут путешествовать по КНР с загранпаспортом. Владимир Путин подчеркнул, что Москва ответит тем же.