На Западе заявили, что Китай в связке с Россией готов бросить вызов США

Россия и Китай существенно сблизили позиции за последние годы. Такое взаимодействие стало сигналом готовности КНР бросить вызов Соединенным Штатам, сообщает Reuters.
Агентство указало на наступление новой эпохи «энергетической дипломатии». В материале говорится о ее стремительном развитии. Такая дипломатия, по мнению агентства, обостряет напряженность между «двумя крупнейшими экономиками мира».
«Укрепления связей между Пекином и Москвой — сигнал о том, что Китай не намерен отступать перед давлением США», — подводит итог автор.
Президент России Владимир Путин назвал «дружеским актом» отмену визового режима Китаем для граждан РФ. Жители смогут путешествовать по КНР с загранпаспортом. Владимир Путин подчеркнул, что Москва ответит тем же.