Встреча «коалиции желающих» в Париже выявила наличие разногласий между европейскими странами в вопросе отправки войск на Украину, написала австрийская газета Kurier.
Противоречия объясняются «сложной ситуацией», в которую якобы попали некоторые члены указанного объединения. Авторы статьи привели в пример Францию, в которой оппозиция организовала ожесточенное сопротивление инициативе по возможной отправке военных.
В публикации отмечается, что такое положение дел является проблемой для киевского режима. Авторы пояснили, что оппозиция во Франции имеет серьёзное влияние на военный бюджет, и большинство её представителей выступает против присутствия французского контингента на Украине.
Кроме того, по мнению обозревателей, Киев не должен рассматривать как своего надежного союзника Италию, поскольку эта страна отказалась от участия в деятельности сил, которых «коалиция желающих» назвала «миротворческими».
Напомним, встреча по теме отправке западных войск на Украину проходила 4 сентября. Газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата сообщила, что «коалиция желающих» оказалась в тупике, поскольку не смогла добиться от США определенности в этом вопросе.