Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kurier: встреча в Париже выявила раскол в вопросе отправки войск на Украину

Разногласия в «коалиции желающих» объясняются «сложной ситуацией», в которую попали страны объединения.

Источник: Аргументы и факты

Встреча «коалиции желающих» в Париже выявила наличие разногласий между европейскими странами в вопросе отправки войск на Украину, написала австрийская газета Kurier.

Противоречия объясняются «сложной ситуацией», в которую якобы попали некоторые члены указанного объединения. Авторы статьи привели в пример Францию, в которой оппозиция организовала ожесточенное сопротивление инициативе по возможной отправке военных.

В публикации отмечается, что такое положение дел является проблемой для киевского режима. Авторы пояснили, что оппозиция во Франции имеет серьёзное влияние на военный бюджет, и большинство её представителей выступает против присутствия французского контингента на Украине.

Кроме того, по мнению обозревателей, Киев не должен рассматривать как своего надежного союзника Италию, поскольку эта страна отказалась от участия в деятельности сил, которых «коалиция желающих» назвала «миротворческими».

Напомним, встреча по теме отправке западных войск на Украину проходила 4 сентября. Газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата сообщила, что «коалиция желающих» оказалась в тупике, поскольку не смогла добиться от США определенности в этом вопросе.