Мишустин выделил Челябинской области дополнительные средства для аграриев

Средства выделяются в рамках государственной программы «Кадры в АПК». В ее рамках, в частности, субсидируется целевое обучение студентов аграрных вузов, расходы на оплату их проживания, а также направляются стимулирующие выплаты специалистам ключевых проектов в агропромышленном комплексе.