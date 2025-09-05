Ричмонд
Мишустин выделил Челябинской области дополнительные средства для аграриев

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ряду регионов дополнительных средств на реализацию программы повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса.

Источник: AP 2024

Федеральное правительство направило на эти цели 1,3 млдр рублей, получат дополнительную поддержку 24 российских региона, среди них и Челябинская область. Возле южноуральского региона в правительственной таблице на 2025 год стоит цифра в 22 960,3 тыс. рублей.

Средства выделяются в рамках государственной программы «Кадры в АПК». В ее рамках, в частности, субсидируется целевое обучение студентов аграрных вузов, расходы на оплату их проживания, а также направляются стимулирующие выплаты специалистам ключевых проектов в агропромышленном комплексе.

На этот раз дополнительные средства на эти цели российское правительство кроме Челябинской области из регионов Уральского федерального округа также выделило Курганской области.