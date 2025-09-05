Песков: Путин на ВЭФ выскажется прежде всего о развитии Дальнего Востока

Основным акцентом в выступлении президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума станет тема социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС на полях форума.
По его словам, именно вопросы, связанные с повышением качества жизни, развитием инфраструктуры и экономики региона, будут занимать центральное место в докладе российского лидера.
Песков отметил, что Дальний Восток является приоритетным направлением государственной политики, и президент уделит особое внимание перспективам его комплексного развития.
Ранее сообщалось, что Путин 5 сентября выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проводится в десятый раз.