Песков: Путин на ВЭФ выскажется прежде всего о развитии Дальнего Востока

Основным акцентом в выступлении президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума станет тема социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС на полях форума.