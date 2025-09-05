Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин на ВЭФ выскажется прежде всего о развитии Дальнего Востока

Дальний Восток является приоритетным направлением государственной политики.

Источник: Аргументы и факты

Основным акцентом в выступлении президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума станет тема социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС на полях форума.

По его словам, именно вопросы, связанные с повышением качества жизни, развитием инфраструктуры и экономики региона, будут занимать центральное место в докладе российского лидера.

Песков отметил, что Дальний Восток является приоритетным направлением государственной политики, и президент уделит особое внимание перспективам его комплексного развития.

Ранее сообщалось, что Путин 5 сентября выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проводится в десятый раз.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше