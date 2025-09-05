Президент России Владимир Путин дал старт движению по новой дороге в Приморье

«У нас стало хорошей традицией в преддверии или в ходе Восточного экономического форума проводить сверку часов по поводу того, что сделано за прошедшее время, за прошедший год. И с каждым годом объектов, необходимых для людей, проживающих на Дальнем Востоке, и для развития всего региона становится все больше и больше. Эти объекты современные, они имеют хорошие перспективы развития, а значит, такие перспективы в целом складываются и для всего этого огромного, стратегически важного для нас макрорегиона — Дальний Восток. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что сделано. Но, как уже было здесь сказано в начале нашей встречи, сделать предстоит еще больше, имея в виду, что что Дальний Восток — это почти половина, 40% территории всей Российской Федерации. Есть над чем работать. Давайте будем запускать объекты. Вперед, поздравляю вас и желаю успехов», — сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам церемонии.
Как сообщает пресс-служба Росавтодора, движение открыто по участку протяженностью 14,2 километра, который является первым этапом реконструкции. Здесь возведены две транспортные развязки. Специалисты дорожного хозяйства полностью выполнили устройство земляного полотна, общий объем работ — почти 2 миллиона кубометров грунта. Кроме того, смонтировано 39 водопропускных труб, что будет способствовать долговечности дорожного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения в районе поселка Алексеевка устроен подземный пешеходный переход.
Что касается второго этапа реконструкции участка «Уссури», его планируют завершить до конца осени текущего года. В ходе работ будет завершено устройство искусственного освещения на всем участке трассы с 687-го по 703-й километры, также специалисты установят шумозащитные экраны, что особенно важно для жителей близлежащих населенных пунктов.
Кроме того, в эксплуатацию введут значимый объект реконструкции — четырехполосный путепровод через Транссибирскую магистраль в районе Кипарисово, основные строительно-монтажные работы на котором завершили досрочно в 2024 году.
Второй этап реконструкции предполагает и устройство двух площадок для отдыха водителей и шести автобусных остановок.