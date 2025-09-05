Первый вице-премьер РФ и глава «Роскосмоса» посетили красноярские предприятия

Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов прилетели в Красноярский край, где совместно с губернатором Михаилом Котюковым осмотрели крупные научно-технические предприятия.
В Железногорске делегация осмотрела уникальный монтажно-испытательный корпус на предприятии космической отрасли. Там ведется сборка и испытание космических аппаратов для отечественной орбитальной группировки.
Также в городе под Красноярском представили спутники связи и модульную унифицированную платформу микрокласса. А представители компании доложили о запуске конвейерной линии сборки космических аппаратов массой до 300 кг, разработка которых ведется с помощью автоматизированных систем и с использованием машинного зрения, основанного на нейронных связях.
Такой современный участок позволит замкнуть цикл серийной сборки космических платформ, а само производство предлагает оперативное формирование орбитальных группировок, что в свою очередь даст доступ к качественным услугам потребителям на всей территории страны. Спутниковые системы, создаваемые в компании АО «Решетнёв», вошли в национальный проект «Космос».
«Роскосмосу поставлена задача наладить конвейерное производство спутников. Сегодня вместе с вами мы убедились в том, что эта задача выполнена. Уже идет работа по формированию заказов под загрузку этой линии», — отметил Мантуров после посещения предприятия.
В Красноярске делегация посетила еще одно производство, где занимаются ракетно-космической техникой. Там активно ведется работа с кадрами — обучают работе студентов колледжа и вуза.
Ознакомились представители органов власти и с работой научно-технологического центра «Красцветмет». Денису Мантурову и Михаилу Котюкову представили сорбционную технологию извлечения лития из гидроминерального сырья. Технология в два раза экономичнее традиционной и позволяет извлекать литий даже из сырья с экстремально низкой концентрацией металла — от 5 мг/литр, сообщают в пресс-службе главы региона.
«Мы смотрим вперед: важно динамично развиваться, осваивать новые производства и технологии. Уверен, что край способен стать площадкой для реализации проектов технологического лидерства в интересах национального развития», — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.