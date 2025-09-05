Вылет Путина из Пекина во Владивосток вызвал восторг у китайской прессы: вот в чем причина

Во Владивосток Владимир Путин прибыл, в том числе, для участия в пленарной сессии ВЭФ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, его речь на форуме будет связана не с геополитикой, а с развитием Дальнего Востока. Иные итоги уже были подведены в Китае. На экономическом форуме речь пойдет о развитии российского региона.