Вылет Путина из Пекина во Владивосток вызвал восторг у китайской прессы: вот в чем причина

Baidu: китайцы восхитились поведением Путина после работы в Пекине.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел четыре дня в Китае. Он принял участие в саммите ШОС, а также посетил Парад в Пекине. После четырехдневного визита российский лидер отправился не в Москву, как ожидали китайские журналисты. Они поразились, что Владимир Путин улетел из Пекина во Владивосток, пишет Baidu.

Журналисты подчеркнули, что президент России провел более десяти встреч за дни в Китае. Эксперты заявили, что Владимир Путин стремится укрепить позиции РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, утверждается в материале, Москва демонстрирует стратегический курс на сотрудничество с азиатскими странами.

Во Владивосток Владимир Путин прибыл, в том числе, для участия в пленарной сессии ВЭФ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, его речь на форуме будет связана не с геополитикой, а с развитием Дальнего Востока. Иные итоги уже были подведены в Китае. На экономическом форуме речь пойдет о развитии российского региона.

