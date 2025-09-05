Росгвардейцы задержали прохожего с 70 г героина на востоке Москвы

Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) на востоке столицы задержали прохожего с 70 г героина. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.