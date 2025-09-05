Опасная красавица: сестра вождя КНДР удивила всех на переговорах с Путиным

«Она не щадит врагов государства и нации, делает самые резкие и хлёсткие комментарии, особенно в адрес Южной Кореи. К Трампу северокорейцы также не имеют доверия. Ким Ё Чжон действительно пользуется большим влиянием в КНДР и во многом служит рупором страны во внешнем мире. Её комментарии явно написаны ею самой. Она умна, симпатична, вовлечена в процесс. Её присутствие вместе с братом на переговорах в Пекине и в автомобиле с Владимиром Путиным выглядит естественным», — сказал автор биографии Ким Ир Сена в серии «ЖЗЛ» Андрей Дмитриев в комментарии aif.ru.