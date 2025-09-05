Опасная красавица: сестра вождя КНДР удивила всех на переговорах с Путиным

Aif.ru узнал подробности о молодой девушке, которая оказалась в лимузине вместе с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.
В последний день саммита ШОС в Китае внимание журналистов со всего мира привлекла симпатичная женщина, которая появилась после военного парада рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Главы государств сели в российский лимузин Aurus, отправляясь на переговоры. С ними — таинственная стройная брюнетка. Одни говорят, что это переводчик Ким Чен Ына, другие — что его сестра, Ким Ё Чжон, которую давно называют вторым человеком в Северной Корее.
Младшая сестра главы КНДР, известная своими смелыми высказываниями на тему международной политики, заняла почетное место в переговорной группе. 37-летняя Ким Ё Чжон активно участвует в управлении страной и почти всегда сопровождает брата в его зарубежных поездках. The Telegraph называет её «самой опасной женщиной КНДР».
По словам специалиста по Северной Корее Андрея Дмитриева, в отличие от брата-вождя, который сдержан в высказываниях, сестру Кима можно назвать «разящей стрелой» северокорейской власти. Молодая особа, например, называла Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками, выпестованными США».
«Она не щадит врагов государства и нации, делает самые резкие и хлёсткие комментарии, особенно в адрес Южной Кореи. К Трампу северокорейцы также не имеют доверия. Ким Ё Чжон действительно пользуется большим влиянием в КНДР и во многом служит рупором страны во внешнем мире. Её комментарии явно написаны ею самой. Она умна, симпатична, вовлечена в процесс. Её присутствие вместе с братом на переговорах в Пекине и в автомобиле с Владимиром Путиным выглядит естественным», — сказал автор биографии Ким Ир Сена в серии «ЖЗЛ» Андрей Дмитриев в комментарии aif.ru.
Может ли Ким Ё Чжон унаследует власть и стать лидером КНДР.
По словам востоковеда Кирилла Коткова, младшая сестра Ким Чен Ына — крепкий кандидат в наследники династии. Именно она может возглавить КНДР в случае форс-мажора.
«Да, безусловно, она — кандидат в наследники, здесь не может быть и сомнений. Северная Корея — это, в общем-то, монархия, облеченная в республиканские одежды. Желая того или нет, но там фактически воспроизвели традиционную для самой же Кореи политическую систему, которая существовала практически до рубежа 19−20 веков», — говорит эксперт.
По словам Андрея Дмитриева, пока о приемственности в верховной власти КНДР говорить преждевременно — Ким Чен Ыну всего 41 год.
«Пока об этом речи не идёт. Ким Чен Ын молод, здоров, в Пекине выглядел прекрасно и был в хорошем настроении. Ни о какой преемственности, конечно, официально не говорят», — отмечает эксперт.
Женщины Северной Кореи берут власть.
По словам Андрея Дмитриева, Ким Ё Чжон — далеко не единственная молодая и активная женщина, добившаяся высот в Северной Корее. Скорее, сестра лидера страны олицетворяет собой новый тренд.
«КНДР стала одной из стран, где женщины играют заметную роль во власти. Есть министр иностранных дел Чхве Сон Хи. Женщины, также, занимают посты в партийном аппарате, в том числе во главе пропагандистского отдела. Супруга Ким Чен Ына, Ли Соль Чжу, также регулярно появляется на публике. В политбюро, правительстве и парламенте процент женщин достаточно высок. Эта практика появилась именно при Ким Чен Ыне. При его предшественниках женщины оставались в тени», — отметил эксперт.
Также, в публичном поле стала чаще появляться дочь лидера КНДР Ким Чжу Э, для которой саммит ШОС стал первым международным выездом.
Личная жизнь Ким Ё Чжон засекречена из безопасности.
О личной жизни сестры Кима известно немного. По официальным данным, в январе 2015 года она вышла замуж за Чхве Сона, второго сына правительственного чиновника Чхве Рён Хэ.
"У неё есть ребёнок, но подробностей о семейной жизни нет. Её высказывания появляются исключительно в государственных СМИ — в частности, в Центральном телеграфном агентстве Кореи.
Официально в КНДР нет доступа к внешнему интернету, поэтому личных блогов или социальных сетей у неё быть не может", — отмечает Андрей Дмитриев.
По словам эксперта Кирилла Коткова, подробности частной жизни политиков Северной Кореи не разглашаются, в том числе, из-за мер безопасности.
«Конечно, из соображений безопасности частная жизнь во многом засекречена. Однако, в целом вообще в азиатских странах, что у корейцев, что у китайцев, не принято людей пускать в свой быт», — говорит эксперт.
Ким Ё Чжон родилась, предположительно, 26 сентября 1987 или 1989 года. Она младшая и единственная дочь Ким Чен Ира и Ко Ён Хи. С 1996 по 2000 годы Ким училась в Швейцарии под псевдонимом «Пак Ми Хян». Её брат также учился там. После возвращения в КНДР Ким окончила факультет компьютерных наук в Университете имени своего деда. В том же году она начала карьеру в Трудовой партии Кореи, начав с должности младшего сотрудника, а затем став секретарём отца.