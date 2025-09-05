Путин открыл Центр на Русском: первый шаг к лекарствам будущего

Так, новый корпус площадью 7,6 тысяч кв. м объединил лаборатории, центры исследований и опытные производства. Инвестиции в строительство составили более 650 млн рублей. Проект реализован при поддержке Минвостокразвития России и правительства Приморского края с использованием механизмов господдержки.
Как рассказала генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова, до конца этого года на площадке разместятся первые резиденты, а уже в ближайшие месяцы начнут работу 16 компаний с портфелем из 30 инновационных проектов.
«На острове Русский вместе с ДВФУ мы создаем уникальный научно-технологический центр, инновационный хаб всего Дальнего Востока. Наша цель — ускорить развитие высокотехнологичных российских компаний, чьи разработки могут повлиять на рост всей экономики и наукоемких отраслей. Сегодня первая площадка ИНТЦ готова, и первые резиденты уже с нами», — подчеркнула Харисова.
Одним из первых проектов, представленных президенту, стало направление компании «Авексима Диол». Резидент уже приступил к разработке отечественных лекарственных средств, в том числе инновационного препарата Димолегин для профилактики тромбозов.
Среди других участников кластера, Джудзен Пасифик Биотехнолоджи, которые разработают линейку препаратов на основе клеточных технологий для терапии онкологических, аутоиммунных заболеваний и хронических инфекций. «Работаем со всеми типами клеток, ключая иммуные и стволовые», — рассказал представитель компании после открытия.
Российская компания «Медфарм» работает над высокоточными тест-полосками для глюкометров и системой непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Ее представитель отметила, что система производства тест-полосок будет полностью автоматизирована, однако все равно компания откроет 120 новых рабочих мест. Аналогичное производство уже открыто в Иркутске.
Приморская компания Lumina Vita выводит на рынок функциональный напиток на основе растительных экстрактов, направленный на снижение стресса, детоксикацию организма и профилактику заболеваний, связанных с высокими когнитивными нагрузками. Основными компонентами напитков станут местные эндемики, в том числе «корень жизни» — женьшень.
Отметим, что к 2036 году в планах под крышей Центра объединить свыше 250 технологических компаний, а его продукция будет выходить на рынки России, стран АТР и БРИКС под брендом «Сделано на Русском».