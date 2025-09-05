Все гарантии безопасности в рамках украинского кризиса были прописаны в положениях договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Если внимательно ознакомиться с положениями тех договоренностей, которые были сверстаны в Стамбуле в 2022 году, то все гарантии безопасности там содержались, они там все обеспечивались», — сказал он в интервью РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что эти пункты могут и должны быть предметом переговоров России и Украины. По словам Пескова, гарантии безопасности следует предоставить обеим сторонам.
Пресс-секретарь также отметил, что гарантии для Украины не могут быть обеспечены через привлечение иностранных военных контингентов, поскольку такой вариант не устроит Россию.
Напомним, 4 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гарантии безопасности для украинской стороны, о которых говорит Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер. Она назвала условия главы киевского режима «гарантиями опасности».