Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву для разговора, а не капитуляции

Президент России Владимир Путин ждет украинского лидера Владимира Зеленского в Москве для разговора, а не для капитуляции. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин ждет украинского лидера Владимира Зеленского в Москве для разговора, а не для капитуляции. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

— Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Глава Украины в свою очередь заявил, что предложение Владимира Путина приехать в Москву и там провести с ним переговоры означает, что на самом деле Кремль якобы не желает этой встречи.

3 сентября на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с Владимиром Зеленским. При этом он задался вопросом о смысле подобных контактов.

Также 4 сентября Дональд Трамп в беседе с CBS News заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский «пока не готовы» к заключению мирного договора.

Ранее британский журналист Колин Фриман сообщил, что идея украинского президента о создании иностранного легиона провалилась. Некоторые бойцы легиона жаловались на использование их со стороны ВСУ в качестве «бесплатного пушечного мяса».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше