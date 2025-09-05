Президент России Владимир Путин ждет украинского лидера Владимира Зеленского в Москве для разговора, а не для капитуляции. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
— Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Глава Украины в свою очередь заявил, что предложение Владимира Путина приехать в Москву и там провести с ним переговоры означает, что на самом деле Кремль якобы не желает этой встречи.
3 сентября на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с Владимиром Зеленским. При этом он задался вопросом о смысле подобных контактов.
Также 4 сентября Дональд Трамп в беседе с CBS News заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский «пока не готовы» к заключению мирного договора.
Ранее британский журналист Колин Фриман сообщил, что идея украинского президента о создании иностранного легиона провалилась. Некоторые бойцы легиона жаловались на использование их со стороны ВСУ в качестве «бесплатного пушечного мяса».