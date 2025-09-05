Захарова заявила о безумии Стубба из-за его слов о «победе» над СССР

Высказывание финского лидера Александра Стубба о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году демонстрируют, что он потерял связь с реальностью и стремится к милитаризации региона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я даже не знаю, какой подобрать дипломатический термин к выражению “слетел с катушек”. Когда президент Стубб объявляет о том, что они победили в 1944 году то ли нашу страну, то ли вообще всех победили, это же неадекватность», — сказала она.
Захарова напомнила, что Финляндия соседствует с Россией, и имеются семьи, образованные гражданами обеих стран. Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на проблемы, возникающие, когда к власти приходят люди, подобные Стуббу.
Напомним, ранее Александр Стубб заявил, что Финляндия якобы «победила» в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила свою независимость. До этого, на переговорах в Белом доме, финский президент сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с перемирием между СССР и Хельсинки.