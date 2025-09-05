Минтруд планирует ограничить выплату пенсий казахстанцам

Кроме того, в рамках действующего законодательства отдельным получателям пенсий и пособий, находящимся на полном государственном обеспечении (престарелые лица и лица с инвалидностью, в том числе с психоневрологическими заболеваниями, проживающие в условиях стационара в центрах оказания специальных социальных услуг, ЦОССУ, а также лица, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы) пенсии и пособия (частично 30/70 или в полном объеме) выплачиваются на специальные счета указанных учреждений.