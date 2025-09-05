Песков: РФ будет продолжать СВО до появления возможностей по урегулированию

Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не появятся возможности по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Мы хотели бы достичь наших целей дипломатическими и мирными средствами, пока у нас не будет таких возможностей, мы продолжим специальную военную операцию», — сказал он журналистам.
Напомним, 3 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Пекине заявил, что Россия в рамках СВО борется не столько за территории, сколько за права людей. При этом российский лидер не стал делать прогнозы о дальнейшем ходе спецоперации. Он добавил, что боевые действия являются сложным и тяжёлым процессом.