Песков: РФ будет продолжать СВО до появления возможностей по урегулированию

Песков подчеркнул, что РФ хотела бы достичь своих целей дипломатическими и мирными средствами.

Источник: Аргументы и факты

Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не появятся возможности по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы хотели бы достичь наших целей дипломатическими и мирными средствами, пока у нас не будет таких возможностей, мы продолжим специальную военную операцию», — сказал он журналистам.

Напомним, 3 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Пекине заявил, что Россия в рамках СВО борется не столько за территории, сколько за права людей. При этом российский лидер не стал делать прогнозы о дальнейшем ходе спецоперации. Он добавил, что боевые действия являются сложным и тяжёлым процессом.

