Бектенов выступает против психологии иждивенчества у казахстанцев

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что он против психологии иждивенчества. Правительство перераспределяет ресурсы в пользу действительно нуждающихся.

Источник: Курсив

Премьер-министр Олжас Бектенов выступал на расширенном собрании партии AMANAT. Там он заявил, что эффективность работы правительства и акимов оценивается, прежде всего, по улучшению качества жизни граждан.

На сегодня все социальные обязательства выполняются в полном объеме. В следующем году процентное соотношение расходов на соцнужды оптимизируется. В целях сбалансированного расходования средств разработана единая цифровая платформа мер государственной поддержки. Основная цель — перераспределение ресурсов в пользу действительно нуждающихся. Как отмечает глава государства, нам необходимо противодействовать психологии иждивенчества.

Олжас Бектенов

Бектенов отметил, что семьям с высоким уровнем дохода прекратят оказывать госпомощь благодаря цифровизации. Эти деньги направят людям, находящимся в кризисной ситуации.

В настоящее время для апробирования скоринговой системы ведется пилот в Шымкенте и Карагандинской области. Далее его масштабируют на все регионы.

О том, что социальной помощью породили в обществе психологию иждивенчества, говорил президент Касым-Жомарт Токаев в феврале 2024 года.