Бектенов выступает против психологии иждивенчества у казахстанцев

На сегодня все социальные обязательства выполняются в полном объеме. В следующем году процентное соотношение расходов на соцнужды оптимизируется. В целях сбалансированного расходования средств разработана единая цифровая платформа мер государственной поддержки. Основная цель — перераспределение ресурсов в пользу действительно нуждающихся. Как отмечает глава государства, нам необходимо противодействовать психологии иждивенчества.