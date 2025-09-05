Бектенов выступает против психологии иждивенчества у казахстанцев

Премьер-министр Олжас Бектенов выступал на расширенном собрании партии AMANAT. Там он заявил, что эффективность работы правительства и акимов оценивается, прежде всего, по улучшению качества жизни граждан.
На сегодня все социальные обязательства выполняются в полном объеме. В следующем году процентное соотношение расходов на соцнужды оптимизируется. В целях сбалансированного расходования средств разработана единая цифровая платформа мер государственной поддержки. Основная цель — перераспределение ресурсов в пользу действительно нуждающихся. Как отмечает глава государства, нам необходимо противодействовать психологии иждивенчества.
Бектенов отметил, что семьям с высоким уровнем дохода прекратят оказывать госпомощь благодаря цифровизации. Эти деньги направят людям, находящимся в кризисной ситуации.
В настоящее время для апробирования скоринговой системы ведется пилот в Шымкенте и Карагандинской области. Далее его масштабируют на все регионы.
О том, что социальной помощью породили в обществе психологию иждивенчества, говорил президент Касым-Жомарт Токаев в феврале 2024 года.