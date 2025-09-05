Юрий Слюсарь рассказал о новых источниках доходов областного бюджета

В его работе приняли участие около тысячи представителей всех муниципалитетов Дона. На мероприятии подвели предварительные итоги общественного обсуждения предложений по обновлению Стратегии развития региона до 2030 года.
Юрий Слюсарь отметил, что для решения всех стоящих перед регионом задач необходимы ресурсы и крепкая экономика, способная справляться со всеми вызовами и рисками.
Важно найти баланс: выполнять обязательства перед жителями и одновременно поддерживать развитие предприятий в самых разных отраслях. К 2030 году ставим амбициозные цели. Действующей редакцией стратегии предусмотрено увеличить рост валового регионального продукта до 3,8 триллиона рублей. Думаю, правильно эту планку поднять, откорректировать и зафиксировать показатель на уровне 4,6 триллиона рублей. А инвестиции в основной капитал — с 863 миллиардов до триллиона рублей как минимум.
Он отметил, что точки роста доходов регион видит в поддержке производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, отказе от так называемых низких переделов и в локализации производственных цепочек в Ростовской области. Такой подход, по словам врио губернатора, помимо роста доходов, создаёт новые рабочие места, укрепляет позиции региона на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивает движение в сторону технологического суверенитета.
По словам главы региона Юрий Слюсаря, в июле в структуре правительства области создали новое управление, его главная задача — поиск дополнительных источников доходов в бюджет, работа с задолженностями, оценка финансового состояния крупных предприятий, малого и среднего бизнеса. Это поможет стабильно пополнять бюджет, а значит — выстраивать долгосрочное планирование доходов и расходов.
Юрий Слюсарь также заявил, что на Дону продолжат работу по привлечению инвесторов. Он отметил, что задача власти — не усложнять предпринимателям жизнь бюрократией, а создавать привлекательные условия для ведения бизнеса: сокращать сроки техприсоединения, упрощать процедуры согласования, обеспечивать взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, помогать с предоставлением земельных участков, решением административных вопросов.
«При этом мы вправе рассчитывать, что и действующие предприятия, и инвесторы будут зарегистрированы в Ростовской области и платить весь объем налогов в наш областной бюджет», — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, инициативу обновить стратегию развития региона Юрию Слюсарь озвучил в апреле. Она связана с запуском новых нацпроектов и необходимостью учесть реальные запросы дончан. Всё лето в Ростовской области проходили стратегические сессии с участием экспертов и жителей. Более 12 тысяч человек предложили свыше 16 тысяч идей как на встречах, так и через специальный сайт. Сейчас предложения анализируют профильные министерства. Их учтут при доработке стратегии и формировании бюджета на ближайшие три года.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.