Юрий Слюсарь рассказал о новых источниках доходов областного бюджета

Напомним, инициативу обновить стратегию развития региона Юрию Слюсарь озвучил в апреле. Она связана с запуском новых нацпроектов и необходимостью учесть реальные запросы дончан. Всё лето в Ростовской области проходили стратегические сессии с участием экспертов и жителей. Более 12 тысяч человек предложили свыше 16 тысяч идей как на встречах, так и через специальный сайт. Сейчас предложения анализируют профильные министерства. Их учтут при доработке стратегии и формировании бюджета на ближайшие три года.