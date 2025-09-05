Ричмонд
Титов: отношения России и Китая находятся на пике

Борис Титов заявил, что российско-китайские отношения будут стремительно развиваться после последнего саммита ШОС.

Источник: Аргументы и факты

Отношения России и Китая находятся на пике, после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) темп их развития ускорится, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов, пишет ТАСС.

«Мы сегодня на пике были — вот до вчерашнего, позавчерашнего дня. Мы стратегические партнеры. Сегодня отношения между руководителями двух стран действительно вышли на очень высокий уровень, который беспрецедентно близкий, хороший, дружеский уровень», — заявил Борис Титов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он добавил, что российско-китайские отношения будут стремительно развиваться после последнего саммита ШОС, который имел исторический характер. Борис Титов также отметил, что подводить итоги саммита и видеть его результаты «мы будем в ближайшие лет 100».

Шанхайская организация сотрудничества является международным объединением, которое создали в 2001 году. Его целями, в частности, являются обеспечение стабильности и безопасности, укрепление доверия между странами-участницами ШОС. В 2025 году саммит объединения проходил в Китае с 31 августа по 1 сентября.

Ранее в США заявили, что саммит ШОС показал единство лидеров РФ, Китая и Индии.

