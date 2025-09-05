Денис Мантуров оценил промышленный потенциал Красноярского края в рамках рабочего визита

Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров совершил рабочий визит в Красноярский край, в ходе которого ознакомился с ключевыми промышленными предприятиями региона.
В сопровождении губернатора Михаила Котюкова и генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова федеральная делегация посетила ведущие производственные площадки.
В Железногорске делегация посетила АО «Решетнёв», где был продемонстрирован уникальный монтажно-испытательный корпус для сборки и испытания космических аппаратов различного назначения. Гостям представили спутники связи и навигации на разных стадиях производства, включая перспективные разработки: цифровую полезную нагрузку, модульную унифицированную платформу микрокласса и новые конструкторские решения для системы ГЛОНАСС.
Особое внимание уделено запуску конвейерной линии сборки космических аппаратов массой до 300 кг с применением роботизированных систем и автоматизированного контроля. «Роскосмосу была поставлена задача по налаживанию конвейерного производства спутников. Сегодня мы убедились, что эта задача выполнена», — отметил Мантуров.
На предприятии АО «Красмаш» делегация ознакомилась с производством ракетно-космической техники и перспективными планами развития. Отмечена активная роль промышленных предприятий в модернизации материально-технической базы колледжей и техникумов, что позволяет готовить квалифицированные кадры с практическими навыками.
В компании «Красцветмет» гостям представили инновационные разработки научно-технологического центра, включая сорбционную технологию извлечения лития из гидроминерального сырья, которая в 2−3 раза экономичнее традиционных методов. Также были представлены перспективные направления по извлечению редкоземельных металлов, что позволит сократить импортозависимость и начать экспорт продукции.
Губернатор Михаил Котюков подчеркнул: «Красноярский край способен стать площадкой для реализации проектов технологического лидерства. Особый потенциал видим в создании национального центра спутникостроения с полным циклом задач — от разработки космических аппаратов до внедрения передовых технологий».
Визит федеральной делегации подтвердил стратегическое значение Красноярского края для реализации национальных проектов и технологического развития России.