Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что роль Дальнего Востока нужно наращивать

Путин: роль Дальнего Востока нужно наращивать в рамках экономики РФ.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Роль Дальнего Востока нужно наращивать и в рамках российской экономки, и в системе международных связей, заявил президент России Владимир Путин.

«Юбилейный Восточный экономических форум — это не только повод подвести какие-то итоги совместных действий органов власти и предпринимателей, общественных объединений, но и обозначить дальнейшие шаги и наши долгосрочные планы на Дальнем Востоке по наращиванию его роли и в отечественной экономике, и в системе международных связей, прежде всего в динамично растущем Азиатско-тихоокенском регионе», — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.