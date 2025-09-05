Ричмонд
Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока

Путин заявил, что Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока… Эти усилия дают ожидаемый результат. За прошедшие годы по многим ключевым показателям в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы развития», — сказал российский лидер на пленарном заседании.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.