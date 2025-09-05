Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров

Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров, а не для принятия капитуляции. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам на полях Восточного экономического форума.
«Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать», — сказал представитель Кремля.
Песков, говоря о том, почему была выбрана именно столица РФ для проведения встречи, сообщил, что «это было предложение Путина». Представитель Кремля указал, что глава киевского режима отказался от поездки в Москву через главу МИД.
Владимир Путин по итогам визита в Китай 3 сентября заявлял, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Глава РФ отметил, что его попросил об этой встрече американский лидер Дональд Трамп.