Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров

Представитель Кремля отметил, что глава киевского режима отверг приглашение.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров, а не для принятия капитуляции. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам на полях Восточного экономического форума.

«Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать», — сказал представитель Кремля.

Песков, говоря о том, почему была выбрана именно столица РФ для проведения встречи, сообщил, что «это было предложение Путина». Представитель Кремля указал, что глава киевского режима отказался от поездки в Москву через главу МИД.

Владимир Путин по итогам визита в Китай 3 сентября заявлял, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Глава РФ отметил, что его попросил об этой встрече американский лидер Дональд Трамп.

