Ирина Винер на ВЭФ пообещала Рустаму Минниханову посетить Татарстан

Видео беседы выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. На вопрос Минниханова о том, приедет ли она в Татарстан, Винер ответила утвердительно: «Иншаллах!».
«Все хотят в Татарстан! Потому что Татарстан — это [любовь, в оригинале эмодзи в виде сердца]», — прокомментировала в своем канале этот разговор Галимова.
