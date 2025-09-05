Ричмонд
Ирина Винер на ВЭФ пообещала Рустаму Минниханову посетить Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах проходящего во Владивостоке X Восточного экономического форума встретился с прославленным тренером, бывшим президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и экс-наставником сборной России Ириной Винер.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Видео беседы выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. На вопрос Минниханова о том, приедет ли она в Татарстан, Винер ответила утвердительно: «Иншаллах!».

«Все хотят в Татарстан! Потому что Татарстан — это [любовь, в оригинале эмодзи в виде сердца]», — прокомментировала в своем канале этот разговор Галимова.

