Башкирии компенсируют средства на размещение и питание переселенцев

Башкирия вошла в число регионов, которые получат от МЧС средства на возмещение расходов на размещение и питание переселенцев с Украины и других регионов, вынужденно покинувших свои дома в 2023—2024 годах. Всего субъектам направят 7,6 млрд рублей, средства распределит МЧС, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Башкирия получит на эти цели 137,4 млн рублей.
Средства для регионов рассчитаны с учетом трат на временное размещение в размере до 913 ₽ в сутки на человека и до 415 ₽ — за питание на человека.