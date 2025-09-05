Путин ответил на вопрос, кому можно верить

В современной политической обстановке доверять кому-либо нельзя. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин в рамках юбилейного, X Восточного экономического форума (ВЭФ).
На тему доверия глава государства рассуждал на пленарном заседании мероприятия. Там же он объяснил, что в вопросах политики следует опираться на собственное мнение.
— Верить никому нельзя. Нужно исходить из своего опыта. Нужно обращаться не к мнению тех людей, кто сидит в интернете, нужно обращаться к мнению специалистов, — цитирует президента «КП».
Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума также высказался о роли страны в союзе России, Индии и Китая. Он отметил, что для России символично оставаться в образе медведя.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что президент США Дональд Трамп в переносном смысле заявил о «заговоре против» Штатов. Взаимоотношения Россией со странами ШОС осуществляются во благо, а не против кого-то.
Тем временем американские СМИ заявили, что Дональд Трамп впал в ярость после того, как лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди прошлись под руку на саммите ШОС в Китае.