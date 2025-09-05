Ричмонд
Песков заявил, что Зеленский отверг приглашение Путина посетить РФ

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский отверг приглашение через министра иностранных дел Украины.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский отказался от приглашения Владимира Путина посетить Россию, Москва это видела, пишет РИА Новости.

«Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел», — отметил Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Напомним, ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В 2025 году основной темой форума является сотрудничество на благо мира и процветания в регионе.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера приехать в Москву для двусторонней встречи.

