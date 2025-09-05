Песков заявил, что Зеленский отверг приглашение Путина посетить РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский отказался от приглашения Владимира Путина посетить Россию, Москва это видела, пишет РИА Новости.
«Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел», — отметил Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Напомним, ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В 2025 году основной темой форума является сотрудничество на благо мира и процветания в регионе.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера приехать в Москву для двусторонней встречи.