Путин предложил новый режим на Дальнем Востоке с 2026 года

Владимир Путин предложил с 1 января 2027 года запустить на всем Дальнем Востоке и в Арктике единый преференциальный режим для бизнеса. Об этом он сообщил на пленарном заседании ВЭФ.
Набор преференций, их точные сроки и направленность в рамках единого режима для Дальнего Востока и Арктики определят правительство и регионы.
Президент добавил, что российская экономика должна стать экономкой высоких зарплат. В первую очередь, это должны почувствовать дальневосточники.
Зарплаты на Дальнем Востоке за 10 лет выросли в 2,5 раза, отметил Путин, уточнив, что во многих дальневосточных регионах уровень бедности ниже, чем в среднем по стране.
Напомним, что ранее глава профильного министерства Алексей Чекунков говорил о планах введения единого для всего макрорегиона режима преференцией. Своеобразной «Супер — ТОР», которая объединит Дальний Восток в общую экономическую зону.