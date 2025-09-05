Ричмонд
Путин предложил новый режим на Дальнем Востоке с 2026 года

Преференции для бизнеса будут структурированы и расширены, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Владимир Путин предложил с 1 января 2027 года запустить на всем Дальнем Востоке и в Арктике единый преференциальный режим для бизнеса. Об этом он сообщил на пленарном заседании ВЭФ.

Набор преференций, их точные сроки и направленность в рамках единого режима для Дальнего Востока и Арктики определят правительство и регионы.

Президент добавил, что российская экономика должна стать экономкой высоких зарплат. В первую очередь, это должны почувствовать дальневосточники.

Зарплаты на Дальнем Востоке за 10 лет выросли в 2,5 раза, отметил Путин, уточнив, что во многих дальневосточных регионах уровень бедности ниже, чем в среднем по стране.

Напомним, что ранее глава профильного министерства Алексей Чекунков говорил о планах введения единого для всего макрорегиона режима преференцией. Своеобразной «Супер — ТОР», которая объединит Дальний Восток в общую экономическую зону.