В Челябинске открыли новую приемную президента России

«Приемные Владимира Путина зарекомендовали себя как удобный механизм работы с обращениями граждан, стали площадкой для прямого диалога между властью и обществом и способом получения обратной связи от жителей», — подчеркнул уральский полпред Артем Жога.
Он провел совместный с губернатором Алексеем Текслером прием.
Так, преподаватель физкультуры и руководитель баскетбольной секции Челябинского энергетического колледжа имени С. М. Кирова обратился с просьбой о капитальном ремонте спортивного комплекса на улице Блюхера. В настоящее время объект закрыт из-за аварийного состояния.
Текслер сообщил, что по этому объекту уже подготовлены сметы и подана заявка на участие в президентской программе по капитальному ремонту колледжей: «Мы планируем приступить к выделению необходимых средств уже в начале следующего года. Предварительно согласовано с федеральным бюджетом выделение 30 млн рублей, однако с учетом состояния здания общая стоимость ремонта может оказаться выше. Поэтому часть финансирования будет дополнительно выделена из регионального бюджета, а также предусмотрено приобретение современного оборудования».
Также во время приема по видео-конференц-связи с вопросом о строительстве школы в поселке Димитрова (Магнитогорск) обратилась местная жительница. Она выразила обеспокоенность сроками реализации проекта.
Школа на 500 мест строится в поселке на средства областного бюджета. «В настоящее время уже возведен трехэтажный каркас здания. До конца октября планируется закрыть тепловой контур, рядом установлены блочные и модульная котельные. С их вводом подадим тепло, после чего начнем работы по чистовой отделке. По контракту срок сдачи объекта — конец 2026 года. Ставим задачу завершить все работы к концу июля, чтобы с 1 сентября школа могла принять учеников», — отметил губернатор.