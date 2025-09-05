В Челябинске открыли новую приемную президента России

Текслер сообщил, что по этому объекту уже подготовлены сметы и подана заявка на участие в президентской программе по капитальному ремонту колледжей: «Мы планируем приступить к выделению необходимых средств уже в начале следующего года. Предварительно согласовано с федеральным бюджетом выделение 30 млн рублей, однако с учетом состояния здания общая стоимость ремонта может оказаться выше. Поэтому часть финансирования будет дополнительно выделена из регионального бюджета, а также предусмотрено приобретение современного оборудования».