«Медведь и есть медведь»: Путин высказался о роли РФ в союзе с Индией и Китаем

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу, 5 сентября, высказался о роли страны в союзе с Индией и Китаем. Он отметил, что для России символично оставаться в образе медведя.
— Медведь — он и есть медведь, — сказал Путин, отвечая на вопрос о месте России в союзе, где Индию символизирует слон, а Китай — дракон. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая назвал очень значимым решение о безвизовом режиме с Китаем и поблагодарил руководство страны.
О введении безвизового режима для граждан России 2 сентября заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года туристам для въезда в страну нужно будет обладать действующим загранпаспортом сроком на пять или десять лет. Режим будет доступен россиянам, приезжающим в Китай в деловых, туристических целях, для посещения родственников и друзей, а также для транзита.
3 сентября аналитики популярной платформы для бронирования путешествий сообщили о заметном росте числа бронирований отелей в Китае после анонсированного «безвиза».