Путин: Европейские компании «ждут не дождутся» возможности вернуться в Россию

Многие зарубежные компании покинули российский рынок с колоссальными убытками. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, среди ушедших организаций есть те, кто ждет, когда политические ограничения исчезнут. Более того, многие западные компании никуда не уходили — работают и хотят расширять сотрудничество.
— Никуда не уходили с нашего рынка компании некоторых стран, у которых в политическом плане, исходя из текущей ситуации, — у них как бы есть проблемы. Они работают, никуда не ушли, — цитирует главу государства РИА Новости.
Президент добавил, что Россия никого с рынка не выгоняла — каждый может вернуться.
Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что концерну Mercedes-Benz, в отличие от своих конкурентов, будет труднее вернуться на российский рынок.
Слухи о возращении в Россию тех или иных компаний периодически появляются в Сети. В мае стало известно, что IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак: черная надпись «IKEA» на белом фоне.