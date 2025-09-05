Песков не исключил, что Путин может приехать на ЧМ-2026 по футболу в США

Президент России Владимир Путин может приехать в США на чемпионат мира по футболу, который будет проводится в 2016 году, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Его попросили прокомментировать возможность такого визита в случае получения приглашения от американского лидера Дональда Трампа.
«Почему бы и нет», — сказал представитель Кремля, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, 22 августа Трамп заявил, что надеется на приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу. Глава Белого дома отметил, что всё будет зависеть от развития событий. Мировое футбольное первенство проведут в США, Канаде и Мексике.