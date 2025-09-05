Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков не исключил, что Путин может приехать на ЧМ-2026 по футболу в США

Визит Путина в США может состояться в случае получения приглашения от Трампа на ЧМ-2026.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин может приехать в США на чемпионат мира по футболу, который будет проводится в 2016 году, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Его попросили прокомментировать возможность такого визита в случае получения приглашения от американского лидера Дональда Трампа.

«Почему бы и нет», — сказал представитель Кремля, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, 22 августа Трамп заявил, что надеется на приезд Путина в США на чемпионат мира по футболу. Глава Белого дома отметил, что всё будет зависеть от развития событий. Мировое футбольное первенство проведут в США, Канаде и Мексике.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше