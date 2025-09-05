Ушаков: Запроса от США на разговор Путина и Трампа пока не поступало

Помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу, 5 сентября, заявил, что не может точно сказать, состоится ли в ближайшие дни разговор российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Он отметил, что не располагает информацией о планах насчет такого диалога и не знает, состоится ли беседа, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что президент США Дональд Трамп в переносном смысле заявил о «заговоре против» Штатов. Он подчеркнул, что взаимоотношения России со странами ШОС осуществляются во благо, а не против кого-то.
Тем временем американские СМИ заявили, что Дональд Трамп впал в ярость после того, как лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди прошлись под руку на саммите ШОС в Китае.
Путин рассказал, что во время встречи Трампом на Аляске они обсуждали пути обеспечения безопасности Украины, и допустил возможность достижения консенсуса по этому вопросу.
Путин также рассказал, о чем разговаривал в машине с президентом США. По словам Путина, у него «ломаный» английский, но он все равно отметил, что был рад видеть своего американского коллегу живым и здоровым.