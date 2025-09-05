Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане обнулят ставку НДС на сельхозпродукцию — подробнее

Ежегодно фермеры и дехкане смогут возвращать около 700 млрд сумов.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил снизить налоговую нагрузку для фермеров и дехкан страны, сообщает пресс-служба главы государства.

На данный момент при продаже продуктов питания ставка НДС составляет 12%. Кроме того, все еще остается значительной доля теневой экономики в сельском хозяйстве, рассказали на презентации по мерам создания цепочки добавленной стоимости в данной сфере.

Поэтому с 1 января 2026 года для фермеров и дехкан при продаже собственной продукции НДС будет применяться по нулевой ставке. Вместе с тем также будет возвращаться уплаченный НДС на семена, удобрения, топливо, логистику, свет и другие производственные расходы.

Таким образом, ежегодно фермеры и дехкане смогут экономить порядка 300 млрд сумов и еще 400 млрд сумов — вернут за счет новой льготы.

На презентации Шавкат Мирзиёев также дал указания активнее стимулировать производство продуктов питания. В последние годы в сфере сельского хозяйства реализовано 1,5 тысячи проектов производства продуктов питания на общую сумму $1 млрд. Сокращены хлопковые и зерновые поля — приоритет отдан выращиванию продовольственных культур.