В Узбекистане обнулят ставку НДС на сельхозпродукцию — подробнее

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил снизить налоговую нагрузку для фермеров и дехкан страны, сообщает пресс-служба главы государства.
На данный момент при продаже продуктов питания ставка НДС составляет 12%. Кроме того, все еще остается значительной доля теневой экономики в сельском хозяйстве, рассказали на презентации по мерам создания цепочки добавленной стоимости в данной сфере.
Поэтому с 1 января 2026 года для фермеров и дехкан при продаже собственной продукции НДС будет применяться по нулевой ставке. Вместе с тем также будет возвращаться уплаченный НДС на семена, удобрения, топливо, логистику, свет и другие производственные расходы.
Таким образом, ежегодно фермеры и дехкане смогут экономить порядка 300 млрд сумов и еще 400 млрд сумов — вернут за счет новой льготы.
На презентации Шавкат Мирзиёев также дал указания активнее стимулировать производство продуктов питания. В последние годы в сфере сельского хозяйства реализовано 1,5 тысячи проектов производства продуктов питания на общую сумму $1 млрд. Сокращены хлопковые и зерновые поля — приоритет отдан выращиванию продовольственных культур.