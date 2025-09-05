В Узбекистане обнулят ставку НДС на сельхозпродукцию — подробнее

Поэтому с 1 января 2026 года для фермеров и дехкан при продаже собственной продукции НДС будет применяться по нулевой ставке. Вместе с тем также будет возвращаться уплаченный НДС на семена, удобрения, топливо, логистику, свет и другие производственные расходы.