Кремль ответил Зеленскому на отказ приехать в Москву: Глава киевского режима зря боялся

Стоит отметить, что власти Киева в ответ на предложение Кремля дали свой список мест, где они бы изъявили желание переговорить с российской стороной. Так, Андрей Сибига перечислил целых семь государств, среди которых, естественно, нет России. В этот перечень включена Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария, а также три страны Персидского залива.