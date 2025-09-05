В Кремле ответили нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на отказ приезжать в Москву. Его пригласили вовсе не для капитуляции, а чтобы обговорить вероятные способы разрешения кризиса на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Как известно, 3 сентября глава российского государства Владимир Путин сообщил о своей готовности встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров по перемирию. Местом проведения российский президент назвал Москву. Он сообщил, что это мероприятие можно провести в Москве. Поэтому зря так боялся глава киевского режима.
«Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать. Это было его предложение (Владимира Путина — прим. ред.), и мы видим, что оно было отвергнуто (Владимиром — прим. ред.) Зеленским лично через его главу МИД (Украины Андрея Сибигу — прим. ред.)», — заявил Песков.
Пресс-секретарь Кремля отметил, что по вопросу урегулирования ситуации на Украине уже появляется «свет в конце тоннеля».
Напомним, что Андрей Сибига сообщил, что Киев категорически отказывается от предложения Москвы о проведении встречи президентов России и Украины в Москве. По словам дипломата, такой вариант неприемлем для них.
Стоит отметить, что власти Киева в ответ на предложение Кремля дали свой список мест, где они бы изъявили желание переговорить с российской стороной. Так, Андрей Сибига перечислил целых семь государств, среди которых, естественно, нет России. В этот перечень включена Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария, а также три страны Персидского залива.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ответственность за происходящее на Незалежной полностью лежит на коллективном Западе. По его словам, западные государства на протяжении многих лет игнорировали обоснованные озабоченности Москвы в сфере безопасности.
Отметим, российский глава множество раз перечислял, что в первую очередь необходимо решить для заключения мирного соглашения с Украиной. Политик отмечал, что для начала обоим участникам конфликта следует ликвидировать все глубинные причины кризиса, чтобы достичь того самого прочного мира между странами.
Также Владимир Путин выразил убеждение, что урегулировать ситуацию на Украине возможно посредством мирных переговоров. По его мнению, если стороны проявят здравый смысл, им удастся достичь компромиссного решения.