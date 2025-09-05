Guardian: премьер Австралии допустил ввод войск страны на Украину

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе присоединился к «коалиции желающих», которая в очередной раз собралась в Париже, чтобы обсудить отправку военных на Украину и помощь киевскому режиму, пишет The Guardian.
«Альбанезе оставил открытой возможность присоединения австралийских войск к европейским силам на Украине. В марте премьер-министр уже заявлял, что Австралия “готова помочь” Украине, а правительство пообещало рассмотреть любую просьбу о предоставлении войск», — говорится в материале.
Альбанезе заявил, что Австралия поддерживает Киев и продолжит бороться вместе со своими партнерами за «мир для Украины на ее собственных условиях».
Ранее австрийская газета Kurier писала, что встреча «коалиции желающих» в Париже выявила наличие разногласий между европейскими странами в вопросе отправки войск на Украину.