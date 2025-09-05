«Сила Сибири — 2» один из крупнейших проектов в мире, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. «Сила Сибири 2» — это один из крупнейших энергетических проектов в мире, заявил президент России Владимир Путин.
«Это действительно один из крупнейших энергетических проектов в мире», — сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ, говоря о проекте газопровода «Сила Сибири 2».
Во вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».
Десятый Восточный экономический форум проходит