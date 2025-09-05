Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сила Сибири — 2» один из крупнейших проектов в мире, заявил Путин

Путин назвал «Силу Сибири — 2» одним из крупнейших энергопроектов в мире.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. «Сила Сибири 2» — это один из крупнейших энергетических проектов в мире, заявил президент России Владимир Путин.

«Это действительно один из крупнейших энергетических проектов в мире», — сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ, говоря о проекте газопровода «Сила Сибири 2».

Во вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.